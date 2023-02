Une initiative qui s’intègre à la politique toujours plus verte de la Ville qui a notamment verdi sa flotte de véhicule, obtenu de nouveaux panneaux photovoltaïques et placé deux bornes de rechargement aux alentours du Hall omnisports de Seraing. Ces dernières pouvaient d’ailleurs être utilisées gratuitement jusqu’à encore il y a peu.

31 lieux d’implantation

”C’est donc tout à fait logiquement que la Ville de Seraing est plus que favorable à ce projet qui sera financé à hauteur de 40 % par le Service public de Wallonie et à 60 % par le gestionnaire de réseau, à savoir Resa dans ce cadre-ci”, indique la Ville de Seraing.

Dans un premier temps, le collège communal a établi une liste de 31 lieux où les bornes pourraient être placées (le listing est susceptible d’être modifié à la suite d’éventuelles contraintes techniques), à savoir : boulevard des Arts, place Gutenberg, parking de l’OM (2X), rue Nicolay (2X) , rue de Fraigneux, rue de l’Eglise, avenue du Gerbier, place Merlot (2X), place des Verriers, rue Laplace, parking du Centre culturel de Seraing, rue du Molinay, rue des Nations-Unies, sur le parking de la bibliothèque du Jardin perdu, rue Calas, rue Janson, rue Peetermans, cour du Val (2X), place des Quatre-Grands (2X), rue Delville, rue du Gosson, rue des Roselières (2X), rue Wettinck.

Le conseil communal de ce lundi 13 février a permis d’officialiser cette marque d’intérêt tout en validant les 31 lieux d’implantation de ces bornes. Une délibération qui sera transmise au cabinet du ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, au service public de Wallonie, Energie ainsi qu’à la SPI, “et ce, dans les plus brefs délais”.