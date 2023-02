Flémalle : le groupe Prayon achète le centre acier de Liberty Steel

Et bonne nouvelle puisque ce vendredi, le groupe chimique Prayon, en partenariat avec le fonds d’investissement liégeois Noshaq a annoncé avoir acheté le bâtiment. “En acquérant ce bâtiment, situé à cinq minutes de son site d’Engis, Prayon a la volonté de lui redonner un nouveau souffle et de réduire son empreinte environnementale” explique-t-on chez Prayon.

En 2024

"Le déménagement est prévu dans le courant de l’année 2024 car le bâtiment de Flémalle, qui regroupera la majorité des activités administratives du groupe, devra faire l’objet de travaux d’aménagements (climatisation, IT…). Il offrira aux collaborateurs actuels et futurs de meilleures conditions de travail et fonctionnalités avec notamment un plus grand nombre de salles de réunion et une cafétéria”. Toutes les activités de production de Prayon sur son principal site de production d’Engis seront bien entendu maintenues.

Basé à Engis, Prayon est actif dans la chimie des phosphates. Il emploie quelque 1 400 travailleurs sur ses différents sites. Les parts de la société sont détenues par le groupe marocain OCP et Wallonie Entreprendre, l’outil économique et financier de la Wallonie.