Les travaux concernent la pose de la fibre optique Proximus. Ceux-ci ont démarré ce lundi et prendront fin le 24 mars.

Des files ont été constatées ce lundi. La zone de police de Grâce-Hollogne/Awans demande à respecter scrupuleusement la signalisation, “et surtout les phases de feux”, et “d’éviter le secteur tant que faire se peut” via l’échangeur autoroutier par exemple. “La présence de nos services est prévue régulièrement sur place pour veiller au respect des arrêtés de circulation”.