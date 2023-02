Il retrouve le voleur de son portefeuille et lui donne des coups de poing

Ce lundi soir à Herstal, Joseph (28 ans) effectue des achats dans un Night Shop, avant de ranger son portefeuille. Une fois rentré chez lui, il se rend compte qu’il n’a plus ce dernier. Il vérifie son compte bancaire et reçoit une notification d’un retrait dans un Night Shop. Il retourne alors sur place et tombe sur une personne qui vient d’utiliser sa carte bancaire. Il demande à récupérer son portefeuille mais n’ayant pas de réponse, il lui donne plusieurs coups de poing au niveau du visage.