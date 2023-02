Nouvelle gare Saint-Lambert : nouveau bâtiment, nouveaux accès et nouvelle esplanade…

Trop minimaliste, esthétiquement pauvre, mal intégrée dans le contexte urbain et peu conviviale… les critiques émises voici plus d’un an, à l’égard du projet de future gare Saint-Lambert (anciennement “du Palais") ne manquaient pas ; au point que la Ville de Liège elle-même avait transmis au Fonctionnaire délégué ses...