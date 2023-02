Début de l’enquête publique pour les extensions du tram

L’extension nord de la ligne se fera sur Herstal, entre les places Coronmeuse et Licourt, avec création de quatre stations sur le tracé empruntant les boulevards Enerst Solvay et Zénobe Gramme. Pour l’extension sud, réalisée sur Saint-Nicolas et Seraing, entre la rue Ernest Solvay à Sclessin et la gare de Jemeppe, elle comprendra la création de quatre stations sur le tracé empruntant la rue Enerst Solvay à Sclessin, la rue des Martyrs à Saint-Nicolas et la rue du Gosson à Seraing.

Pour les deux extensions, les projets prévoient également le réaménagement des espaces traversés et des carrefours, de même que la création d’une zone d’intermodalité et l’aménagement d’un parking relais.

Le jeudi 9 mars se tiendra une séance d’informations relative aux travaux du tram concernant le tronçon Coronmeuse-place Licourt en la salle du conseil communal de Herstal. “Cette séance est ouverte à tous et sera également diffusée en direct sur notre page Youtube “Ville de Herstal”, indique la Ville.