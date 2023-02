Liège : Inspectrice des lois sociales condamnée pour employer au noir !

Nathalie, une inspectrice des lois sociales âgée de 48 ans et son époux, Muammer, âgé de 57 ans, ont écopé d’un an de prison avec sursis de 5 ans pour avoir employé des travailleurs en noir dans divers établissements de Liège, mais aussi de Huy. L’homme a également écopé d’une amende de 30 000 euros avec sursis pour ce qui excède 5 000 euros et une confiscation de...

