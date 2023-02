La première vente de la journée sera consacrée au Papa de Tintin et reprendra des objets de collection uniques. La pièce maîtresse sera sans conteste ce buste de Tintin en bronze, à patine dorée (unique exemplaire au monde !) estimé entre 40 000 et 50 000 euros. Mais d’autres objets seront présentés avec des estimations plus raisonnables, comme cette collection de figurines en plomb Pixi, ces véhicules Aroutcheff ou ces statuettes Leblon-Delienne. Autres pièces remarquables, les statues grandeur nature de Tintin, Milou et Haddock sorties tout droit du film de Steven Spielberg.

Buste de Tintin en bronze ©D.R.

Albums et planches originales

Après ces objets 3D en tout genre, ce sont les albums qui seront mis en avant. Du Congo au Vol 714, du Lotus à Coke en stock, près de 40 albums seront mis en vente. Parmi les pièces notables, citons l’album dit 'alterné' de L’oreille cassée estimé entre 15 000 et 20 000 euros, un Sceptre d’Ottokar estimé à 4 000 euros ou encore un album du Crabe aux pinces d’or approchant les 5 000 euros.

Dès 16 heures, les différents auteurs contemporains ou plus classiques vont s’enchaîner et proposer aux collectionneurs un panel de séries et de genres très variés. Walthéry, le régional de l’étape sera bien représenté, tout comme Boucq, Franquin, Dany, Hermann, Tibet, Malik, Vance ou encore Mirallès. L’occasion de voir de très belles pièces.

Une exposition

L’exposition préalable à la vente est ouverte à tous et permettra d’admirer l’ensemble des œuvres. Il est en effet rare de trouver au même endroit des originaux de Druillet (estimés entre 2 000 et 12 000 euros), de Tardi (6 000/8 000) et Jérémy (6 000/7 000).

La vente Hergé aura lieu dimanche 26 février 2023 à 10 h 30. La vente des planches originales aura lieu le dimanche 26 février à 16 heures.

Exposition des lots se déroule le vendredi 24 février de 12 heures à 19 heures, et samedi 25 février de 9 heures à 17 heures. Live sur internet : www.bdencheres.be. Entrée libre.

Plus d’infos : info@bdencheres.be – www.bdencheres.be.