”Le Conservatoire royal de Liège est le berceau d’un savoir-faire artistique reconnu internationalement depuis près de deux cents ans. Aujourd’hui, le défi de notre école est de transmettre et réinventer l’art dans un contexte où s’entremêlent tradition, expérimentation et créativité mais aussi de permettre à nos artistes d’interagir avec les acteurs culturels et le public”, commente le Conservatoire de Liège. Lors de cette journée portes ouvertes, de 10 heures à 17 heures, le public pourra visiter l’école, découvrir les auditoriums, la bibliothèque et la réserve instrumentale du Conservatoire mais également écouter des concerts et conférences. Les futurs étudiants auront l’occasion de rencontrer des professeurs, apprendre à connaître les options bachelier et master et profitez d’une mini-masterclass avec le professeur de leur choix (sur réservation).

Vers 16 h 30, les visiteurs auront l’occasion d’assister à la dernière répétition de l’Orchestre Symphonique du Conservatoire dans la salle philharmonique avant le concert du soir.

Concert session d’orchestre

En soirée, à 20 heures, le Conservatoire royal de Liège organisera sa seconde session d’orchestre à la salle Philharmonique. Dirigé par Patrick Baton, l’Orchestre Symphonique du Conservatoire royal de Liège présentera un programme passionnant. La première partie sera consacrée à un morceau encore jamais joué en concert. En première mondiale le poème symphonique Jean de Bruges, écrit par François Raubert et Jacques Brel. Suivra le Requiem puis la chanson Muss es sein, es muss sein, de Léo Ferré, hommage à Ludwig van Beethoven. En seconde partie, point d’orgue de cette session, l’Orchestre Symphonique du Conservatoire présentera la IX symphonie de Ludwig van Beethoven.

Le concert est gratuit mais avec réservation obligatoire. Les places seront disponibles dès le 1er mars sur le site de la billetterie de l’OPRL.