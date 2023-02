Expertise ordonnée contre un Liégeois poursuivi pour avoir violé sa fille

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé vendredi de solliciter l'avis d'un service spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels avant de rendre son jugement dans le dossier d'un Liégeois âgé de 44 ans, poursuivi pour avoir violé et attenté à l'intégrité sexuelle de sa fille. Ces incestes, reconnus par le prévenu, avaient été commis alors que sa fille était âgée de 15 ans et de 20 ans. Les faits, commis en 2015 et 2020, avaient été découverts lorsque la victime avait révélé souffrir d'une maladie sexuellement transmissible qui pourrait lui avoir été transmise par son père.