Sept ans requis contre un homme prévenu pour le viol de sa belle-fille âgée de 10 ans

Le parquet a confirmé vendredi, devant le tribunal correctionnel de Liège, son réquisitoire portant sur une peine de 7 ans de prison contre un habitant d'Olne âgé de 49 ans, suspecté du viol de sa belle-fille âgée de 10 ans. En 2019, la victime avait rédigé une lettre à sa mère et avait expliqué que, depuis qu'elle était âgée de 10 ans et jusque ses 14 ans, son beau-père l'avait violée et avait commis des attentats à la pudeur à son encontre.