Jalhay: Une expo de photos sur la faune sauvage du Haut Plateau Ardennais

L’Office du Tourisme de Jalhay-Sart dévoile sa nouvelle exposition consacrée aux photographies de nature de Luc Gillet. Une expo qui se tiendra du 10 au 26 mars. "Tout d’abord, il y a du fond de la prime enfance, le chant mélancolique du rouge-gorge, le chant flûté du merle noir, explique Luc Gillet. Aussi loin que je me rappelle, il y a la vision fantomatique d’un dix cors dans la brume matinale, les parfums de terreaux humides, les senteurs de l’aubépine en fleurs et le parfum de la reine-des-prés en pleine floraison. Ces balades avec mon grand-père m’ont marqué à jamais. L’envie de représenter, cela s’est concrétisé à l’adolescence, par le biais de la peinture et de la photographie. Depuis quelques années la prise de vues animalières est devenue mon passe-temps favori. Depuis longtemps également, le besoin de communier avec la nature sauvage du haut plateau fagnard, avec les animaux discrets telle la martre, le chat sauvage et le renard m’intéressent au plus haut point".