Son discours aura marqué plus d’un habitant de la Cité ardente. “P… Je viens de Liège quand même”, avait-il lâché avec beaucoup d’émotions.

Interrogé par nos confrères de Sudpresse, l’acteur a expliqué sa phrase désormais mythique: "Il y a eu un télescopage d’émotions et je me suis retrouvé sur la scène de l’Olympia… J’ai parlé comme je le pouvais. Je voulais remercier toutes les équipes et faire comprendre que ce moment était improbable pour moi. Je viens d’une famille ouvrière et paysanne… De base, je ne voulais même pas être comédien… Et à Liège, il n’y a pas un collège qui vous prépare à recevoir des César… On vient de nulle part, on n’est pas préparé à ça. C’est mon cœur qui a parlé".

Fier d’être Liégeois, Bouli Lanners a fait une belle publicité à sa ville de cœur. "Maintenant, aux César, tout le monde connaît notre ville."

Rentré ce week-end dans la Cité ardente, l’acteur belge a pu s’apercevoir à quel point il était célèbre. "On m’arrêtait tous les trois mètres pour me féliciter. J’étais super content. Il y a même des t-shirts qui sont imprimés avec ma phrase […] Et puis, j’ai toujours voulu avoir la paternité d’une citation qui traverserait les siècles. Moi, ce ne sera pas 'Alea jacta est', ce sera 'P..., je viens de Liège quand même'. Je trouve ça bien", a conclu Bouli Lanners à Sudpresse.