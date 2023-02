L’emprise du chantier sera localisée au carrefour formé par le boulevard d’Avroy et la rue Saint-Gilles. La rue Saint-Gilles ne sera plus accessible à partir du boulevard d’Avroy. Une déviation sera mise en place via les rues Lonhienne, Lambert-le-Bègue, Trappé, Rutxhiel, Carlier et la rue sur la Fontaine. Le tronçon de la rue sur la Fontaine situé entre la rue Carlier et la rue Saint-Gilles verra son sens de la circulation inversé pendant les travaux. Tout sera mis en œuvre pour réduire au maximum les nuisances sonores.

POUR TOUTE QUESTION :