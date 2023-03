En effet, la collégiale fut détruite en 1752 et reconstruite deux ans plus tard, en y intégrant la tour et les tourelles, restées debout. L’édifice est, aujourd’hui, la propriété de la Ville de Liège, qui commencera les travaux de rénovation lundi prochain.

Quel budget ?

La Ville prévoit de rénover le parement de la collégiale et sa couverture en ardoises. Les maçonneries, les planchers et les charpentes bénéficieront d’un entretien particulier “afin de rendre à ce magnifique édifice sa beauté médiévale”, se réjouit Roland Léonard, échevin des Travaux et des Bâtiments publics.

Plans de la collégiale une fois les travaux terminés. ©AA/PHD/TGI

Le budget global des travaux est de 3,7 millions, dont 2,7 millions sont subsidiés par l’Agence Wallonne du Patrimoine. Le chantier devrait être terminé dans le courant du mois de juillet 2024.

Une fois les travaux terminés, la tour romane de la collégiale sera ouverte au public.