Pour le personnel, la situation n’est plus tenable : “À force de réduire les effectifs et de raboter les budgets, la qualité du service offert baisse et la santé des travailleurs est mise en danger”, s’inquiète Gaston Merkelbach, Secrétaire régional CSC. Cette semaine est donc l’occasion de “rappeler la nécessité d’un dialogue constructif entre le gouvernement et les représentants des travailleurs”, conclut-il.

Dès lundi, toutes les crèches de la Ville de Liège seront fermées. Le 8 mars, entre autres, une grève de 24 heures dans différentes prisons de la province, dont Lantin, aura lieu.

L’action qui devrait paralyser une bonne partie du territoire aura lieu le vendredi 10 mars puisque la SNCB et le TEC rejoindront le mouvement. De nombreux trains et bus seront supprimés. Un service alternatif sera toutefois proposé.