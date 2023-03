Grâce-Hollogne : Il s’en prend sexuellement à deux handicapées mentales

Une des jeunes filles aurait été attachée sur une chaise avant d’être violée et menacée de mort

Andy, un habitant de Jemeppe âgé de 34 ans, encourt cinq ans de prison ferme et une mise à disposition du Tribunal d’Application des Peines devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un viol et des attentats à la pudeur sur une jeune fille âgée de 15 ans et une autre âgée de 17 ans, toutes deux handicapées mentales....