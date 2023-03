Fort Chabrol mortel de Héron : le policier aurait bien tiré en état de légitime défense

Mardi en fin d’après-midi, le parquet de Liège a fait le point sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à Loïc, un jeune homme âgé de 27 ans et domicilié, rue Guilitte, à Waret-l’Evêque (Héron). Pour rappel, Loïc a été abattu au domicile familial dans ce qu’il est convenu d’appeler un Fort Chabrol. Le jeune homme s’était enfermé dans sa maison et constituait un danger pour sa famille et pour lui-même. C’est d’ailleurs dans ce cadre que les policiers se sont rendus, mardi dernier, au domicile de la famille.

Alors que les policiers se trouvaient dans la cave de l’habitation et parlementaient avec Loïc, le jeune homme s’est saisi d’un couteau et s’est rué sur un des deux policiers présents. Loïc a touché son rival à trois reprises, dont deux fois au visage et une fois à la cuisse. Le policier blessé a réussi à repousser le jeune homme qui a alors entrepris de se ruer une nouvelle fois sur lui, le couteau toujours à la main. C’est à ce moment que l’autre policier, craignant pour la vie de son collègue a ouvert le feu. Il a tiré à deux reprises, touchant Loïc tout autant de fois.

Comité P

”À ce stade”, explique Catherine Collignon, 1er Substitut et porte-parole du parquet de Liège, “les conditions de la légitime défense semblent réunies. Mais il faut encore attendre les conclusions définitives du médecin légiste. Deux dossiers ont en effet été ouverts au parquet liégeois. L’un pour tentative de meurtre à l’égard du policier blessé et l’autre pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner”. Si le premier sera très vite classé, l’action publique étant éteinte avec le décès de Loïc, l’autre a été mis à l’instruction. Comme le veut la procédure, le Comité P (la police des polices) a également été saisi. Notons ici, que les deux policiers, âgés de 32 et 33 ans, qui sont intervenus à Héron n’ont pas le moindre dossier à leur charge en matière disciplinaire ou autre.

Le but de ce second dossier est non seulement de savoir si le policier a bel et bien tiré en état de légitime défense, mais aussi d’établir si Loïc n’aurait pas pu être pris en charge par les services de secours plus tôt. Mais dans ce cas de figure, la procédure semble claire : les services de secours ne peuvent intervenir tant que les lieux ne sont pas sécurisés. Il fallait donc attendre l’arrivée des forces spéciales et ce d’autant plus qu’un révolver était également dans la cave.

En attendant, la famille de Loïc a manifesté son intention de déposer plainte. À tout le moins elle se constituera partie civile ne fût-ce que pour avoir accès aux pièces du dossier. Une fois les différents devoirs rassemblés, une reconstitution du drame devrait être organisée