Huy : Soupçonné d’attouchements

Elle a aussi précisé qu’il avait mis sa main dans sa culotte et avait touché ses parties intimes. L’enfant a déclaré que son père avait agi alors qu’il avait bu et s’était drogué. Elle a expliqué qu’elle n’avait rien d’autre à lui reprocher. La fillette a été vue par un psychologue en 2018. Ce dernier estime que l’enfant est crédible. Le suspect ne s’est jamais présenté à l’expertise. La fillette a ensuite vu son papa dans un centre. Il avait été demandé à ce dernier de gérer sa consommation de stupéfiants et d’alcool. Loin de respecter ces demandes, il s’est affiché sur Facebook en train de consommer de l’alcool et demandait des endroits où il pouvait aller boire alors que la Belgique se trouvait en période de confinement…

Il ne s'est présenté à rien

Des plants de cannabis ont également été retrouvés chez lui. Le prévenu ne s’est pas présenté devant la cour d’appel de Liège pour s’expliquer. Il pourrait être condamné par défaut. La cour a donné la parole à la maman. “Je cherche uniquement à protéger ma fille”, a indiqué cette dernière. “C’est mon rôle de mère.” Le suspect a déjà été condamné pour viol sur mineure de moins de 14 ans. La cour rendra sa décision à la fin du mois de mars prochain.