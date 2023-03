La place de l’administration change de visage à Remicourt

Cela fait déjà plus d’une semaine que la place entre l’administration et la gare fait l’objet d’un vaste chantier. Et ça va durer jusqu’en juin…

"L’objectif est d’en faire un espace partagé entre tous les usagers, indique le bourgmestre Thierry Missaire. Toute la place sera rehaussée de 20 cm par rapport aux autres rues. L’espace sera redessiné avec des bancs, des places de parking pour une vingtaine de voitures, des bancs et un nouvel accès PMR vers l’administration."

Pour la Commune de Remicourt, cette nouvelle configuration de la place s’inscrit dans l’optique que, à terme, le passage à niveau sera supprimé (lire ci-dessous), coupant ainsi pour les automobilistes la jonction entre les rues Jules Mélotte et de Limont. "Mais il y aura un passage pour les piétons aménagé sous les voies, précise le bourgmestre. Raison pour laquelle les nouveaux aménagements de la place seront particulièrement bénéfiques pour les piétons."

À Hodeige aussi

Ces travaux s’inscrivent dans l’enveloppe budgétaire du PIC (plan d’investissement communal) 2018-2021. Le budget prévu est de 1,1 million d’euros avec un subside de 260 000 € de la Région et de 200 000 € de la SPGE (égouttage). Car dans cette enveloppe budgétaire sont prévus aussi les chantiers de la rue de la Basse Voie à Hodeige qui a également débuté et de la rue Haut Vinâve à Momalle. "La volonté du collège, c’est de refaire en profondeur les rues pour qu’elles restent en bon état dans le temps, poursuit Thierry Missaire. Le prochain gros chantier de ce type, ce sera la rue de Pousset, mais là, ce sera pour le PIC 2021-2024 ; on n’y est pas encore."