La Ville de Huy va engager un responsable des affaires économiques pour soutenir le commerce

Le poste existait autrefois. Mais lorsque l’employé communal l’a quitté pour une autre fonction, il n’a pas été remplacé. Sauf que là, le bourgmestre et ses échevins ont décidé, ce lundi, de relancer la fonction. La Ville de Huy va ainsi engager un responsable des affaires économiques. Engagement qui s’inscrit, explique-t-elle, dans le Programme stratégique transversal 2019-2024 "qui prévoit dans ses points, notamment, la redynamisation économique de la ville".

Il y a quelques semaines, les commerçants hutois qui se plaignaient du peu de soutien de la Ville l’avaient évoqué en débarquant au sein d’une réunion du collège communal. Peut-on voir dans ce futur engagement la réponse que le collège leur donne ? "C’est entre autres pour répondre aux commerçants", reconnaît le bourgmestre f.f. Éric Dosogne qui a, par ailleurs, les affaires économiques dans ses attributions. Mais aussi pour accueillir les futurs nouveaux investisseurs qui seraient intéressés de s’installer sur Huy. "Fréquemment, on reçoit de tels coups de téléphone à la Ville. On pourra ainsi les conseiller, mais sans se mêler de leur gestion commerciale car ça, c’est de leur responsabilité. Mais on pourra les orienter sur les aides possibles."

La Ville de Huy compte toujours s’appuyer sur les compétences de MCH (Meuse Condroz Hesbaye, qui coordonne les activités économiques sur la région) et la Régie communale. "La volonté du collège, en procédant à ce recrutement, est de renforcer son action en faveur des acteurs économiques locaux, d’intensifier sa politique de lutte contre les cellules vides, d’établir un plan de développement économique durable, d’accueillir et d’accompagner les porteurs de projet", explique Éric Dosogne.

Pas d’ADL, car pas d’argent

Mais pourquoi ne pas confier cette mission à une ADL, une agence de développement local ? Plusieurs communes (et même de petite taille) en ont une et ces ADL remplissent la mission que la Ville de Huy veut développer avec son futur agent communal. "On ne veut pas mettre une ADL en place car il y a un moratoire sur les ADL et on ne saurait pas en créer une sur fonds propres."

La Ville de Huy veut créer un réel échange entre cette fonction de responsable des affaires économiques, MCH et la Régie communale. "On veut aussi mettre l’accent sur un répertoire des cellules vides. Ce que faisait MCH qui avait un financement pour le faire mais l’a perdu." Le nouvel agent communal sera chargé de réaliser ce répertoire des cellules vides. "Ce sera une de ses premières missions. Un répertoire reprenant les cellules vides, les propriétaires, le loyer qu’ils en aimeraient."

Là, l’appel à candidats va être lancé. Une sélection sera faite puis le nouvel agent sera engagé.