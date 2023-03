L’International Police Association inaugure son local-musée à Jemeppe

Un musée

Plus qu’un local de réunion, “c’est aussi ici que l’on va désormais exposer nos cadeaux reçus par d’autres IPA dans le monde ainsi que l’évolution de l’uniforme policier au fil des ans”, qu’il soit fédéral ou local, précise le président de la section provinciale qui a vu le jour en 1958 et compte aujourd’hui 930 membres (fonctionnaires de police en service ou retraités) et une centaine de sympathisants (conjoints, enfants…). “Tous sont les bienvenus pour participer aux activités offertes par l’IPA Liège que ce soit soupers, pétanque, bowling, marche et barbecue en Fagnes, voyages en Belgique et à l’étranger, balades “motos”…” Tel un club de réseautage, l’association a pour objet de faire rencontrer ses membres, d'encourager le dialogue et de maintenir des liens d’amitiés sous la devise “Servir par amitiés”.

L'IPA Province de Liège organise également des formations de Defensive Tactics Groups, à savoir un ensemble de techniques de défense de combats avec et sans armes, Airsoft, tir à l’arme de poing… “Des séminaires sont aussi planifiés sur les thèmes de la sécurité, la drogue… au château de Gimborn en Allemagne”, complète Jules Dupont, trésorier. “Tous nos membres sont accueillis sans distinction de rang, sexe, race, couleur ou langue”.

L'IPA Province de Liège inaugure son local à Jemeppe ©Aude Quinet

L’IPA, plus grande organisation de police au monde, a vu le jour en 1950 à l’initiative d’Arthur Troop, sergent de la police de Lincolnshire, en Angleterre, en vue de favoriser l’amitié et la coopération internationale entre policiers. Elle compte à ce jour plus de 360 000 membres répartis dans 65 pays, avec plusieurs sections par pays. La Belgique occupe une place importante avec plus de 5600 membres. La section provinciale liégeoise fêtera son 65e anniversaire en mars prochain.