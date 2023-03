Oreye : Ils ont été soupçonnés d’avoir cambriolé le bourgmestre

Les suspects ont commis toute une série de braquages dans la région d’Hannut et Waremme, mais aussi à Seraing

Quentin, un Orétois âgé de 25 ans a écopé d’une peine de six ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège devant lequel il devait répondre d’avoir participé à des braquages, mais aussi des cambriolages, notamment chez le bourgmestre d’Oreye. En instance, quatre jeunes originaires de Berloz et d’Oreye étaient poursuivis pour avoir participé à toute une série de faits dont Quentin était présenté comme étant l’investigateur de ces vols.

L’enquête a commencé lorsque Nunzio, un berlozien, s’est rendu à la police pour se dénoncer comme étant l’auteur d’un braquage commis le 26 août 2021 dans un night and day situé à Hannut. Il a expliqué qu’il avait commis ces faits parce qu’il avait été contraint de remettre de grosses sommes d’argent à une personne qui l’avait ensuite obligé à commettre des braquages dans le but de le rembourser.

Par la suite, il a expliqué aux enquêteurs que cette personne était Quentin, fraîchement sorti de prison et qui était pourtant censé être sous la surveillance d’un bracelet électronique au moment des faits. Selon ses explications, Quentin lui avait fortement conseillé de commettre ces faits pour le rembourser rapidement. “C’est suite à une affaire de stupéfiants”, a expliqué Nunzio lors de sa comparution devant le tribunal. “Je m’en suis fait voler et Quentin a estimé que je lui devais de l’argent. C’est Quentin qui a décidé que je braquerais le night and day de Hannut.”

Le jour des faits, une personne s’est présentée armée dans le commerce tandis que deux autres l’attendaient à l’extérieur. “Je suis arrivé vers 18, 19 heures à Hannut”, a indiqué Nunzio. L’auteur a réussi à s’emparer de 500 euros et de paquets de cigarettes. “J’avais une arme factice. Je suis allé rejoindre Quentin qui était garé plus loin. J’ai donné l’argent à Quentin. Il a continué à me menacer.”

Il s’est impliqué

Nunzio s’est également accusé d’avoir commis d’autres braquages tout en impliquant Quentin. Notamment, un vol à main armée à Hélecine deux jours plus tard pour un butin de 200 euros et des paquets de cigarettes. Il a expliqué avoir commis des extorsions le 29 août à Seraing. “On était à deux voitures. Quentin a indiqué les endroits où il fallait braquer. Il s’agissait à chaque fois de night-shops.”

Mais les prévenus devaient également répondre d’avoir commis deux cambriolages. Le premier à Waremme, le 31 août 2021, chez une connaissance du groupe et le second au domicile du bourgmestre d’Oreye le 20 août 2021. Une voiture a notamment été volée lors de ce cambriolage. C’est le seul fait que Nunzio a démenti avoir commis devant le tribunal. Depuis le début de l’enquête, Quentin a démenti avoir incité Nunzio à commettre des faits.

Devant le tribunal, Quentin a été acquitté et deux autres prévenus ont écopé de quatre ans de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Quentin a été arrêté car il avait brisé son bracelet électronique. “Nunzio m’a contacté pour venir à Hannut”, a expliqué Quentin. “Je sortais du lavoir. J’avais du linge à l’arrière, je lui ai demandé s’il voulait bien rentrer dans le coffre le temps que je dépose les sacs à la maison.”

Le groupe a pris la route en direction de Waremme. “On s’est arrêté dans un snack pour manger. Il m’a donné 50 euros. Il avait des carottes de pièces. Il a payé à manger à tout le monde. Je lui ai demandé où il avait eu cela et c’est à ce moment-là qu’il m’a dit qu’il avait commis le vol. Je me suis énervé.” Quentin est bien connu de la justice. Il a commencé à commettre des délits alors qu’il était âgé de quatorze ans. Il est actuellement soupçonné d’avoir commandité une tentative d’assassinat commise le 31 décembre dernier à Saint-Nicolas. La future victime a été emmenée dans un bois s’est fait tirer dessus avec un fusil-à-pompe ! Il s’en est miraculeusement sorti.