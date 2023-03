Seraing : Une grosse plantation de cannabis démantelée !

Ce lundi, la police a mis la main sur une plantation d’environ six cents plants de cannabis située rue Joseph Wettinck à Seraing. À la suite d’une dénonciation de la société Resa concernant un raccordement illicite à l’adresse, une opération de police a été réalisée sur place. Une perquisition a été menée à l’endroit et les policiers ont découvert trois chambres de culture, mais aussi un mineur d’âge et un homme qui était sur place pour cultiver les plants.