Verviers: le planning et les déviations des deux ans de travaux, de l’avenue Müllendorff à Bielmont

Voici ci-dessous le planning désormais fixé, avec les déviations, et communiqué par la Ville de Verviers, des deux phases et tronçons de ce chantier qui débutera par les égouts, se poursuivra par le remplacement des conduites d’énergies (eau, gaz, électricité, téléphonie) pour se terminer par les trottoirs et la voirie.

Pour rappel, l’avenue Eugène Müllendorff sera réaménagée pour être remise à double sens de circulation. On pourra alors l’emprunter aussi bien pour "monter" du centre de Verviers vers Stembert et Heusy que pour "descendre" en ville.

La place d’Arles réaménagée et plus un giratoire, avec passage direct dans les deux sens, entre les avenues Müllendorff et Duchesne (Bielmont). ©Bureau Pissart

La place d’Arles, elle, sera reconfigurée, avec un espace convivial en son centre et en n’étant plus un giratoire (on pourra passer "tout droit", dans les deux sens, entre l’avenue Eugène Müllendorff et l’avenue Alexandre Duchesne, sans devoir faire le tour de la place).

Phase 1: le bas de l’avenue Eugène Müllendorff

Phase 1: la partie basse de l’avenue Eugène Müllendorff, de mars 2023 à janvier 2024. ©ÉdA LABEYE Philippe

D’où à où ? Du bas de l’avenue Eugène Müllendorff (à la Porte de Heusy) jusqu’au croisement avec la rue des Hougnes qui, à gauche, descend vers la rue de Mangombroux.

De quand à quand ? À partir de la fin du mois jusqu’à la fin du mois de janvier 2024.

Circulation ? Elle sera interdite sur le tronçon en chantier, avec exception pour les riverains. Pour le haut de l’avenue Eugène Müllendorff, la partie pas encore en travaux, elle sera mise à double sens et en cul-de-sac aux abords du chantier.

©Ville de Verviers

Déviations ? Les usagers seront déviés par la chaussée de Heusy pour rejoindre l’avenue Élisabeth (ring sud de Verviers).

Bus ? Après la place du Palais, les bus des lignes 705 (dans le sens Andrimont-Stembert) et 708 (Andrimont-Ningloheid) bifurqueront par la chaussée de Heusy puis la rue de Jehanster, pour rejoindre l’Avenue Élisabeth (le 708 ne sillonnera plus autant le quartier des Hougnes, via les rues Léopold Mallar, Pierre Fluche et des Coteaux mais toujours bien la rue Simon Lobet et la place d’Arles, dans le sens Ningloheid-Andrimont).

©Ville de Verviers

Les bus des lignes 294 (Verviers-Stavelot-Trois-Ponts), 295 (Verviers-Tiège-Spa), 390 (Verviers-Rocherath), 393 (Verviers-Jalhay-Charneux Village) et 395 (Verviers-Malmedy-Reuland) quitteront eux aussi Verviers par la chaussée de Heusy et la rue de Jehanster mais transiteront par la rue Simon Lobet et la place d’Arles.

Phase 2: le haut de l’avenue Müllendorff, la place d’Arles et l’avenue Alexandre Duchesne (Bielmont)

Phase 2: à partir du carrefour avec la rue des Hougnes (ici à gauche), toute l’année 2024. ©EDA Franck Destrebecq

D’où à où ? Du carrefour de l’avenue Eugène Müllendorff jusqu’aux feux tricolores à côté du stade de Bielmont (au croisement de l’avenue Alexandre Duchesne et de l’avenue Élisabeth), en passant par la place d’Arles.

De quand à quand ? De janvier 2024 jusqu’à la fin de l’année.

Circulation ? Elle sera rouverte, dans les deux sens, sur le premier tronçon terminé (le bas de l’avenue Müllendorff). Elle sera par contre fermée sur tout le tronçon désormais en travaux, excepté circulation locale (dans les deux sens dans le haut de l’avenue Eugène Müllendorff).

©Ville de Verviers

Déviations ? Globalement les mêmes que durant la première phase pour le trafic de transit, via la chaussée de Heusy, mais, comme l’axe Duchesne-Arles sera fermé, il y en aura en plus pour le trafic "intérieur" du quartier des Hougnes.

Bus ? Les lignes 294, 295, 390, 393 et 395 seront toujours déviées (chaussée de Heusy et rue de Jehanster) mais plus, pour les trois dernières citées, avec la bifurcation par la rue Simon Lobet et la place d’Arles, qui sera fermée car en travaux.