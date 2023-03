Ans : Il les menaçait avec une tronçonneuse allumée !

Un homme, connu pour se montrer régulièrement violent et agressif vivait sur place avec sa compagne. Une dame qui ferait régulièrement les frais de cette violence.

Ce jour de 2020 ne fait pas exception. Geoffrey est arrivé sur place et a assisté à une nouvelle scène de violence. En effet, l’agressif s’est saisi d’une tronçonneuse qu’il a allumée. Il a commencé à hurler qu’il allait couper des bras et des jambes tout en demandant faisant état de sa prétendue supériorité masculine.

Geoffrey n’a fait ni une, ni deux. Il s’est saisi d’une clé à bec. Il a violemment frappé le crâne de l’agresseur avec cette arme ! Il a frappé si fort qu’il a provoqué une fracture du crâne et une incapacité de travail de 15 jours. Un autre homme présent dans le squat est intervenu. Il a essayé de calmer les choses. Geoffrey, l’homme à qui il venait de fracasser le crâne et le “négociateur” sont sortis à l’extérieur pour tenter d’arriver à un apaisement.

Deuxième scène

C’est alors que l’homme à la tronçonneuse serait revenu à la charge ! Il voulait de nouveau en découdre… Geoffrey lui a, de nouveau porté des coups, cette fois de poing et de pied. Des témoins de la scène ont prévenu les secours. Geoffrey a été arrêté tandis que l’homme “à la tronçonneuse” a été hospitalisé. Lors de son passage devant le tribunal, Geoffrey a eu bien des difficultés à s’exprimer de manière posée. Depuis, il semble avoir changé de vie et être plus stable. Me Steve Van Laenen, son avocat, a souligné qu’il avait traité ses addictions. “Je vivais dans les squats, j’ai été SDF”, a déclaré Geoffrey. “C’est dur pour moi, je me vois dans une position totalement différente que celle que vous pensez.”

Comme l’a plaidé Me Van Laenen, la juge a retenu l’absorption avec un précédent jugement prononcé en septembre 2022, pour des faits de coups commis le 3 août 2020.