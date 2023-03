Cet été, Huy sera envahie de dragons en 3D. Qui veut les customiser ?

Après les chats de la première édition, les escargots l’année suivante puis les chiens l’an dernier, place cette année… aux dragons en 3D. Les créatures fantastiques prennent ainsi le pas sur les animaux domestiques pour une quatrième édition de cette exposition urbaine d’animaux en puzzle 3D. "On est partis sur cette thématique pour coller au thème que l’Office du tourisme va développer lors de sa nouvelle saison. Et ça va être chouette", explique l’échevin Étienne Roba. Ça risque d’être encore un peu plus déjanté que les années précédentes aussi. "Déjà avec les chiens, les chats et les escargots, c’était parti dans tous les sens, reconnaît l’échevin hutois. On a vraiment eu des réalisations auxquelles on ne s’attendait pas. Il y a eu beaucoup de créativité, de diversité. Ici, on le sait, ça va à nouveau repartir dans tous les sens."

Le matériel plus cher

Cette année cependant, il y aura moins de formes proposées aux artistes en herbe. "On aura 58 dragons en puzzle alors que les années précédentes, on avait de 80 à 90 animaux." La raison ? Le budget de l’opération est toujours le même, mais les panneaux en MDF coûtent plus cher… La Ville mettra ainsi à la disposition des citoyens et des associations quatre dragons de 1,3 sur 1,5 mètre et 54 dragons plus petits de 30 sur 40 centimètres. Si l’initiative est ouverte à tout qui veut laisser parler sa créativité, la priorité est laissée aux citoyens et aux groupes hutois.

Chaque année, ils sont nombreux, les artistes à vouloir participer. Il leur faudra donc, encore cette année, déposer un projet (uniquement pour les quatre grands dragons et à l’adresse florence.marechal@huy.be) pour le dimanche 26 mars. Une sélection sera alors opérée. "Chaque année, on a beaucoup de candidats. Donc on doit limiter. C’est un beau projet de participation citoyenne." Les dragons seront disponibles dès la semaine du 24 avril. Ils devront être customisés pour le 29 mai. La Ville les installera alors un peu partout.

Les dragons seront exposés du 15 juin au 31 août. Chaque année, certains sont vandalisés. "Quand on fait le décompte, on se rend compte qu’on n’en perd que de 10 à 15%, note l’échevin. C’est décevant mais c’est encore limité." Cette année, les dragons seront "couverts" par les caméras. Et "elles seront opérationnelles…"

Plus d’infos ? www.huy.be/actualites/dragons-en-puzzle-3d-appel-a-candidats