On ne signale aucun incident grave pour l’instant, mais la prudence est de mise car la neige est présente en quantité sur les routes verglacées.

Ce mardi soir, la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex, a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière pour les provinces de Liège et de Luxembourg entre 02 h 00 et 10 h 00 du matin.

D’importantes chutes de neige ont eu lieu un peu partout depuis mardi soir et rendent les conditions de circulations compliquées, même sur certaines autoroutes.

Entrées d’autoroutes fermées

Certaines entrées d’autoroutes, comme celle de Rocourt vers Bruxelles ou encore de Melen Soumagne vers Liège ont été fermées à la circulation car elles sont verglacées. Des camions sont également partis en ciseaux sur certaines routes et autoroutes, ce qui empêche les autres véhicules de circuler.

Peu avant 10 heures, les précipitations hivernales se poursuivent tandis que les températures proches de zéro entraînent une accumulation de la neige, également sur les routes.

L’IRM a émis un avertissement concernant les conditions climatiques et le SPF Intérieur a activé le numéro 1722, pour signaler aux services de secours des situations qui nécessitent une intervention mais où aucune vie n’est en danger.