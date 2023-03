John Cockerill et Enosis partenaires pour la fourniture d’installations de production de biométhane et de recyclage du CO2

Soucieux de contribuer à la production de gaz renouvelables, John Cockerill, leader dans la fourniture d’installations de traitement des eaux usées et des biodéchets, et d’électrolyseurs alcalins pour la production d’hydrogène vert, et Enosis, spécialiste français du recyclage du CO2 en gaz renouvelables, ont conclu ce mardi un accord de partenariat pour la fourniture d’installations de production de biométhane et de recyclage du CO2.

Le couplage des technologies d’hydrolyse thermique et de digestion anaérobie ou de co-digestion avec la méthanation biologique ENOBIO® d’Enosis permet aux partenaires de proposer à l’industrie du biogaz une solution intégrée de valorisation énergétique des déchets contribuant à la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Du méthane renouvelable peut être ainsi produit en convertissant le CO2 du biogaz avec de l’hydrogène vert. Destinée aux municipalités, à l’industrie agroalimentaire et aux applications agricoles, la solution permet d’augmenter significativement la production de méthane renouvelable, tout en capturant et en transformant le CO2 des déchets en ressource. Baptisée LysoThane H2™, la solution associe les systèmes de méthanation biologique innovants et brevetés d’Enosis, ENOBIO®, avec la digestion haute performance de John Cockerill. “Elle permet d’optimiser la valorisation des biodéchets, en augmentant de 60 % leur transformation en méthane renouvelable, sans nécessiter de matière première supplémentaire. De plus, le procédé assure le recyclage du dioxyde de carbone (CO2) contenu dans le biogaz”, expliquent les partenaires.

En moyenne annuelle, une installation de méthanation ENOBIO® de 1 MW réduit les émissions de CO2 associées de 1500 tonnes.

Schéma ©D.R.

Synergies commerciales

Dans le cadre de l’accord de partenariat, les deux sociétés assureront conjointement la promotion et la vente de la solution en France (y compris dans les DOM-TOM), en Belgique, au Luxembourg, Liège (Belgique) et Toulouse (France), en Suisse et au Canada. Au-delà des synergies commerciales, l’accord de partenariat permettra à Enosis de faire fabriquer les installations au sein des ateliers de John Cockerill. Les partenaires travailleront également au développement de technologies innovantes dans le domaine du traitement des carburants et des gaz verts.

”Alors que nous cherchions à élargir notre offre de solutions biogaz, John Cockerill Environment a rapidement compris que les produits d’Enosis correspondaient bien à notre marché. Lorsque Industrya, le fonds de capital-risque dont John Cockerill est l’un des principaux actionnaires, a décidé d’investir dans Enosis il y a quelques mois, le développement d’une relation plus étroite est devenu une évidence. Nous sommes très heureux de conclure un partenariat industriel avec Enosis et nous sommes convaincus que, compte tenu de l’augmentation considérable des besoins en carburants renouvelables et en sockage du carbone, cette collaboration s’avérera très rapidement fructueuse pour les deux partenaires”, commente Christophe Cassant, Président de John Cockerill Environment.

”Nous sommes extrêmement heureux et honorés de ce partenariat avec John Cockerill, un Groupe international doté d’une forte culture industrielle et entrepreneuriale, et un acteur clé du marché de la gestion des déchets et du biogaz. John Cockerill et Enosis partagent la même volonté de développer des solutions visant à réduire les émissions anthropiques de CO2, tout en permettant la production de gaz et de carburants à partir de matières premières renouvelables dans une approche locale et circulaire. Tout en respectant l’indépendance d’Enosis, ce partenariat est stratégique et permettra de soutenir notre croissance”, conclut Vincent Guerré, PDG d’Enosis.