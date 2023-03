La révolution liégeoise, c’est aussi une question d’alimentation

Depuis deux ans, l’ASBL Ceinture Aliment-Terre Liégeoise œuvre pour humaniser, à nouveau, l’alimentation. Le collectif souhaite, à l’aide de nombreuses coopératives, retrouver le lien qui unit le maraîcher, le transformateur et le consommateur, retrouver cette conscience du trajet qu’un légume parcourt, de la fourche à la fourchette.

De la soupe à la collation

Avec l’opération Potage-Collation, les établissements scolaires participants proposent à leurs élèves du potage aux légumes bio et local, deux fois par semaine. Le bol de soupe est proposé gratuitement à qui souhaite en boire.

“Nous travaillons avec les maraîchers locaux qui cuisinent avec des produits de saison et qui proposent, chaque semaine, des potages différents”, indique Florence Henrard, chargée de mission du collectif “cantines durables”. De cette façon, “les producteurs locaux sont valorisés et l’alimentation saine aussi”, se réjouit-elle.

Des valeurs importantes

Proposer de la soupe à la collation de 10 heures, ce n’est pas anodin. “Les enfants ont tendance à manger des sucreries, ce qui n’est pas toujours une bonne chose pour la concentration ou même la santé en général”, déplore Florence Henrard.

Pour la chargée de mission, la soupe est une potion magique. “La soupe met tout le monde d’accord, elle convient à tous les régimes alimentaires, elle est zéro déchet et elle permet de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge”, ajoute-t-elle. Avec cette opération, l’ASBL vise à sensibiliser les parents qui, trop souvent, remplissent le cartable de leur enfant avec des friandises.

Plus de 4000 enfants reçoivent, deux fois par semaine, de la soupe gratuite pour la collation. ©ASBL Ceinture Aliment-Terre Liégeoise

Une véritable chaîne alimentaire

Cette opération est un réel atout pour l’économie sociale et l’emploi de la Province. En outre la collaboration avec les maraîchers locaux, la Ceinture travaille également avec Échafaudage CISP, une entreprise de formation par le travail qui s’adresse à des jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés. Les stagiaires préparent, le temps de leur formation, les soupes à partir des légumes qui leur sont livrés.

C’est ensuite à Rayon9, coopérative de livraison à vélo, d’entrer dans la boucle. Les coursiers, munis de leur vélo et de leur bac isotherme, assurent la livraison dans les écoles de la ville. De cette manière, "les soupes sont livrées chaudes et il n'y a aucune émission carbone", se réjouit l'ASBL.

La coopérative liégeoise, Rayon 9, livre les soupes dans les établissements scolaires participants. ©ASBL Ceinture Aliment-Terre Liégeoise

Au total, ce sont plus de 4000 enfants liégeois qui bénéficient de cette initiative qui devrait séduire de plus en plus d'établissements scolaires au fil du temps.