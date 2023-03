Le retour de l’union sacrée à Liège ?

Nouveau souffle “nécessaire”

Partageant globalement l’avis “qu’on ne se parle plus à Liège” (lire ci-après), le monde politique liégeois représenté ce mercredi par Alda Greoli (Les Engagés), Frédéric Daerden (PS), Pierre-Yves Jeholet (MR) et Philippe Henry (Ecolo), ambitionne donc de relancer une dynamique au travers du Gre-Liege, permettant à la métropole liégeoise d’exister à nouveau sur la carte doit-on comprendre. Mais de manière cohérente et collaborative. Concrètement, c’est un rôle d’ensemblier qu’entend donc jouer le Gre qui se définira par “un espace de concertation entre décideurs et entrepreneurs”.

”Il y a aujourd’hui, incontestablement, une carence de projet collectif à l’échelle du territoire provincial”, n’a pas hésité à constater Jean-Christophe Peterkenne “et une somme des stratégies individuelles ne fait jamais un bon projet collectif”. Convaincu toutefois du potentiel de ce “bassin de vie” d’un million d’habitants, le nouveau directeur – qui dit ne pas avoir chômé ces deux derniers mois – a préféré “partir d’un diagnostic”, dressant le portrait du territoire provincial liégeois.

”On constate ainsi que le taux d’emploi est en deçà de la moyenne belge à Liège avec 59,7 %”, indiquait le directeur, contre 65 % en Belgique et 70 en Flandre. Idem pour le revenu moyen par habitant, en dessous de la moyenne belge ou comme la part de diplômé de l’enseignement supérieur (37,1 %), également (légèrement) sous la moyenne, belge (39,7 %). Preuve néanmoins que Liège a surtout de nombreuses forces, les secteurs ayant le vent en poupe sont eux aussi nombreux dans le bassin liégeois (dont le tourisme) sans parler du fait que “le PIB liégeois n’a pas à rougir puisqu’il représente près d’un tiers du PIB wallon”. Il y a du potentiel.

Des projets à soumettre jusqu’en juillet

”Mais puisqu’aucune métropole ne peut se développer si elle ne sait pas ou elle veut aller, si les acteurs privés et publics ne partagent pas ensemble une vision d’avenir, j’ai proposé à la communauté liégeoise de s’approprier un cap, un horizon”, indiquait encore ce mercredi le directeur. Ce “Cap 2030”, il s’articulera autour de trois grands objectifs stratégiques : “Augmenter le taux d’emploi de l’économie liégeoise, accroître la notoriété, l’attractivité et la compétitivité du territoire et accélérer la transition vers une économie décarbonée”.

Pour y parvenir, c’est une méthode héritée du projet Liège 2025 qui semble se mettre en place puisque de mars à juillet 2023, l’objectif est d’organiser un maximum de rencontre avec les “forces vives” du territoire provincial mais aussi de lancer un appel afin que chacun soumette des initiatives à liegecap2030@greliege.be… “Bien sûr, il ne s’agit pas de s’adresser aux citoyens comme pour Liege 2025 mais bien à des secteurs d’activités”, précise Jean-Christophe Peterkenne. Et le Gre de jouer alors ce rôle de facilitateur… La promesse est aujourd’hui faite de revenir face au grand public, en septembre, avec la présentation “d’une stratégie intégrée pour le territoire provincial liégeois”.

“Depuis l’affaire Nethys, on ne se parlait plus à Liège”

Interrogés sur cette nécessité de (re) fédérer les forces vives liégeoises et sur ce “renouveau” annoncé du Gre à Liège – organe pourtant créé en 2004 pour gérer la reconversion d’une économie liégeoise victime de la fin de la sidérurgie et qui n’a jamais cessé d’exister – les quatre partis politiques traditionnels autour de la table semblent aujourd’hui reconnaître un manque de liant en région liégeoise. En cause ? Une affaire notamment… “Soyons honnêtes en effet, depuis que l’affaire Nethys est passée par là, tout le monde se regarde un peu sans oser agir”, indique Pierre-Yves Jeholet. “Pourtant, qu’on le veuille ou non, ce sont bien les femmes et les hommes politiques qui prennent de décisions”. Et c’est à eux dès lors de mettre en place les conditions du développement économique de Liège. “Sans se substituer”, précise Jean-Christophe Peterkenne.

Le “nouveau” Gre… un autre “machin” inutile ? D’aucuns s’en défendent car “il n’y a aucun doublon”, indique encore Philippe Henry. Même l’institution provinciale ? “Le Gre ne va pas agir de manière verticale”, insiste Jean-Christophe Peterkenne, “mais bien de manière horizontale, en suscitant l’adhésion et en allant à la rencontre des acteurs de terrain”.