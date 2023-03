Une non-candidature qui coûte cher aux commerçants de la Cité ardente qui auraient pu être éligibles à ces aides régionales d’un montant maximum de 6 000 euros. Pour ce faire la ville de Liège devait suivre une procédure simple et composée de deux étapes poser sa candidature et une fois que cela était fait, gérer les éventuels dossiers introduits par les commerçants. À Liège, on n’a même pas voulu intégrer le dispositif…

Une décision qui après nos révélations fait quelques vagues à tel point que cette situation a été évoquée, ce mardi, au Parlement de Wallonie. Ainsi, la députée Ecolo Veronica Cremasco a demandé au Ministre Borsus ce qui s’était passé avec la ville de Liège. “On sait pourtant que le commerce local liégeois connaît des difficultés, or Liège ne semble pas être dans la liste des Villes retenues. Comment cela se fait-il ?” lui a-t-elle demandé.

Interpellation au Conseil communal

Et la réponse du Ministre wallon a été sans équivoque : “A mon grand regret, la ville de Liège n’a pas rentré de dossier, estimant être mobilisée par l’ensemble des autres enjeux dus aux travaux actuels dans la ville. Je ne peux que le regretter. J’espère qu’il pourra y avoir d’autres appels à candidature, mais le train (NdlR : certainement pas le tram…) est parti sans la Cité ardente. Je le regrette.”

Le débat politique n’en restera évidemment pas là. Ainsi, au conseil communal, Caroline Saal (Cheffe de groupe Vert Ardent) a régulièrement alerté sur la période difficile subie par les commerçants (COVID, crise énergétique, inondations, chantiers, développement de l’e-commerce…). “Je ne comprends pas que la Ville ne soit pas plus aux côtés de ses commerçants et ne saisisse pas l’opportunité de cet appel de la Région wallonne. Quand nous proposons des politiques de soutien en Conseil communal, les échevines nous répondent que les budgets manquent. Or ici, ils étaient disponibles !”. Elle interrogera le Collège communal de Liège au Conseil du 27 mars pour tenter d’éclaircir “ce qui semble incompréhensible”.