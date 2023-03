Un projet qui s’inscrit dans l’initiative “Yes we plant” de la région wallonne et qui répond à la demande du gouvernement de “donner un coup de boost vert à la Wallonie”.

Des binômes atypiques

Pour planter ces arbres, la Ville de Herstal n’a pas seulement fait appel aux écoliers. Des employés de la FN Herstal se sont également portés volontaires pour participer à la plantation.

Pour France, directrice du service juridique de la FN, c’était l’occasion de travailler avec Mehmet, élève à l’école du Centre. “Il est très appliqué, très méticuleux, c’est un plaisir de travailler avec lui et avec les enfants”, se réjouit-elle.

Les enfants ont eu l’occasion d’en apprendre beaucoup sur les différentes espèces de plantes et sur les méthodes pour en prendre soin. “On nous a expliqué qu’il fallait recouvrir les arbustes de paille pour garder la chaleur et les protéger de l’humidité. Il paraît aussi que la paille contient des bactéries qui aident l’arbre à grandir”, confie Mehmet.

Pour Pascale Steffens, inspectrice de l’enseignement à la Ville de Herstal, ce projet est l’occasion de créer des liens entre des mondes qui ne se côtoient pas d’habitude. “Les enfants sont toujours confrontés à leurs pairs ou à leurs professeurs, pas à des travailleurs. Au-delà de l’aspect écologique de l’initiative, il y a une plus value humaine”, indique l’inspectrice.

Des résultats rapides

Cette micro-forêt, qui devrait avoir atteint sa maturité dans 3 à 5 ans, sera composée de 15 espèces d’arbres. En plus de “redonner une vraie place à la nature en ville, la haie devrait améliorer l’air environnant et absorber le bruit du zoning”, déclare les autorités communales.

D’ici un mois, les élèves reviendront pour arroser les plants et ainsi continuer ce projet de sensibilisation à la protection de la nature.

La forêt "japonaise" devrait atteindre sa maturité dans les 5 ans. ©MICHEL TONNEAU

Un terrain à valoriser

Si la FN Herstal a décidé de planter des arbres sur son terrain, ce n’est pas anodin. En effet, “le site fait 13 hectares, dont 11 hectares bâtis”, signale Henry De Harenne, directeur de la communication de la FN Herstal. “On souhaitait valoriser les deux hectares restants”, détaille-t-il. Et quoi de mieux que d’ajouter de la verdure ?

”Il y avait une volonté de la FN de s’impliquer dans la ville et dans le quartier. Avec ces 300 mètres de haies, on va pouvoir œuvrer pour le bien-être de la biodiversité et embellir le quartier. Les riverains ne verront plus l’usine mais de beaux arbres”, conclut le porte-parole.

La forêt contribuera également à “réduire l’impact climatique de l’usine puisque les arbres serviront à stocker le CO2 atmosphérique dans leur biomasse et diminueront ainsi la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère”, souligne la FN.

Frédéric Daerden et le Bourgmestre, Jean-Louis Lefèbvre, sont venus aider les élèves à planter quelques arbres. ©MICHEL TONNEAU

Pour le Bourgmestre de Herstal, Jean-Louis Lefèbvre, “cette collaboration atypique ne peut que réjouir les riverains. La FN est le fleuron de notre ville et il ne pouvait qu’être le lieu idéal pour accueillir cette forêt”.