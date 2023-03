La sensibilisation plutôt que la peine de prison

En collaboration avec l’ASBL “Les Territoires de la mémoire”, le Parquet prévoit de prendre en charge les auteurs de discours haineux et de les sensibiliser à la gravité des propos tenus.

Un projet pilote

Dès aujourd’hui, l’auteur de discours discriminatoires peut se voir proposer, par le Procureur du Roi, une probation prétorienne. En d’autres termes, il n’y aura pas de poursuite pénale si les conditions reprises dans la probation sont respectées par l’auteur des faits.

Ainsi, ledit auteur s’engage à ne plus commettre d’infraction et à suivre la visite encadrée de l’exposition permanente “Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui”, imaginée par l’ASBL. Un parcours immersif à travers les yeux des victimes et des résistants du nazisme de la seconde guerre mondiale.

Entre les discours de propagande, les arrestations, le bureau de la Gestapo, et l'atrocité des camps, la visite suit la trajectoire des personnes déportées par le régime nazi. ©Territoires de la mémoire

La visite sera suivie d’un échange avec un conseiller pédagogique pour amorcer une réflexion sur les dérives autoritaires passées et les atteintes à la démocratie.

Cette collaboration est un projet pilote. Les visites de l’exposition auront lieu en groupe en juin et en novembre. Le Parquet et l’ASBL décideront de continuer ou non le projet à la fin de l’année 2023.

Une justice réparatrice

Si l’auteur suit ces conditions, il ne sera pas poursuivi devant les juridictions compétentes. Une solution que le Directeur de l’ASBL, Benjamin Blaise, trouve pertinente.

“La justice réparatrice a beaucoup à offrir. On n’est pas complètement utopistes, on sait que tout le monde ne sera pas transformé après avoir visité notre exposition, mais nous sommes convaincus que ce projet a bien plus de sens que de demander à l’auteur de ces propos de simplement payer une amende”, explique-t-il.

Un projet unique en Wallonie, imaginé par le Parquet de Liège pour que la sensibilisation et l’information triomphent de l’extrémisme.