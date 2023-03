Le centre médical “La Chapelle” ouvre le 20 mars dans l’hypercentre de Liège

L’Hôpital a souhaité ainsi répondre au concept de “ville 1/4h” qui suppose une offre de services de proximité, où le citadin peut trouver près de chez lui, à quinze minutes à pied, à vélo ou en tram, de quoi se nourrir, se divertir, s’éduquer, se cultiver… mais aussi se soigner.

Le chantier étant à présent terminé, c’est dans un espace de 750 m2 fraîchement rénové et accueillant, accessible aux PMR, que nous découvrons les locaux qui devraient attirer de nombreux Liégeois désireux, non plus de danser comme à l’époque où la discothèque éponyme battait son plein en ces lieux, mais de consulter. “Les lieux ont été pensés de manière cosy pour diminuer les sentiments anxiogènes, avec une lumière reposante, une salle d’attente lounge avec un mur végétal”, explique Jérôme Bonhomme, en charge du projet, la volonté étant que le patient se sente plus dans un hôtel que dans un hôpital. “Le patient se présente à l’accueil, reçoit un numéro et est dirigé vers la salle d’attente avant sa consultation”.

Le centre Médicale La Chapelle est une nouvelle clinique ouverte dans le centre ville, par la Citadelle, qui proposera plusieurs spécialités médicales. ©MICHEL TONNEAU

Un espace de kinésithérapie

En tout, les patients pourront y “consulter une vingtaine de spécialistes ou encore profiter d’un espace de soins de kinésithérapie et d’ostéopathie, mais aussi et sans rendez-vous (du lundi au samedi de 7 h 30 à 12 h 30) réaliser des analyses médicales, comme des prises de sang”, détaille le Dr Marcel-Eric Ponthier, adjoint à la direction médicale. Parmi les spécialités, citons la dermatologie, ophtalmologie, gynécologie, endocrinologie, tabacologie, diététique, psychologie…

”Les consultations sont déjà pleines pour l’ophtalmologie pour les trois prochains mois. En tout, 300 rendez-vous sont déjà pris depuis l’ouverture du numéro le 13 février. Preuve que la demande est là”, se réjouit Jérôme Bonhomme. Les patients continueront d’être envoyés sur le site principal de l’hôpital de la Citadelle pour les consultations hyperspécialisées et examens complémentaires. “En fonction de la demande on va élargir les plages de consultations”.

Possibilité de prendre rendez-vous par téléphone au 04.321.75.25, par internet sur www.citadelle.be/lachapelle ou sur place via l’accueil (dès le 20 mars).

Le centre médical sera ouvert de 7 h 30 à 18 heures rue Lambert Lombard 5 avec accès via l’interphone (code sur confirmation de rendez-vous). Parking Saint-Denis adjacent, avec accès direct (via ascenseur ou escalier).