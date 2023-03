Avec Cendrillon, le metteur en scène Bernard Cogniaux imagine un spectacle sur la musique de la suite du ballet Cendrillon de Prokofiev. Avec la complicité d’Amandine Vandenheede, il relit le conte de Perrault à la lumière du monde d’aujourd’hui, afin de rester au plus proche des petits et grands enfants. Son spectacle donne à la musique un rôle intégré à la narration.

L’Orchestre à la portée des enfants a toujours pour ligne de force de donner à la musique – et à l’orchestre ! – un vrai rôle participatif. “Les spectacles de l’Orchestre à la portée des enfants sont des créations uniques qui offrent rires, plaisir musical et bien sûr, la joie de vivre un spectacle en famille”, commente l’équipe.

Il s’agit d’une coproduction de l’OPRL et des Jeunesses Musicales de Liège et de Bruxelles. Infos et réservations sur www.oprl.be et par tél au 04 220 00 00