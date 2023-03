Huit personnes intoxiquées au CO à Grâce-Hollogne

En outre un des enfants est lourdement intoxiqué et se trouve dans un état des plus préoccupant. Le plan médical d’urgence a été déclenché et les personnes intoxiquées ont été prises en charge avant d’être réparties dans les hôpitaux de la région, voire de Bruxelles.

Selon les premières constatations, le dégagement du monoxyde de carbone proviendrait de la chaudière qui se trouve au sous-sol et dont un tuyau aurait été mal raccordé.