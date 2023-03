Anthisnes: plus de 250 personnes pour soutenir Marc Tarabella avant le conseil communal (vidéo)

Plus de 250 citoyens de la localité mais aussi d’ailleurs, de toutes les générations également, ont d’abord écouté attentivement le président du conseil Francis Hourant. Du haut d’une chaise, il a prononcé un discours teinté d’émotion et d’humour.

"Pas là pour discuter des décisions de justice"

À la demande également de Marc Tarabella, il a insisté sur le fait que ce n’était "pas le moment de discuter des décisions de justice. La justice doit faire son travail. Marc et nous tous sommes des démocrates et nous voulons clairement une séparation entre le milieu politique, le milieu législatif et la justice. Laissons-la faire. Ce n’est pas non plus un moment, en tout cas collectivement, pour exprimer notre incompréhension dans beaucoup de choses, notre tristesse voire notre colère. C’est le moment de vraiment être là pour soutenir Marc, sa famille, ses collaborateurs et tous ses amis qui souffrent avec lui. Parce qu’il faut être clair, Marc souffre. Heureusement, il garde beaucoup d’humour. Je peux vous dire qu’il s’intéresse beaucoup à la commune. Il nous a parlé de dossiers. Il m’a personnellement informé d’un décès alors que je ne le savais pas encore. Marc est ici à Anthisnes, en tout cas, avec sa tête. C’est une manifestation simple, courte, juste avec le cœur ", a résumé Francis Hourant.

Ils lui chantent "Joyeux anniversaire"

Après quoi l’élu a proposé, en vue des 60 ans de l’eurodéputé ce samedi et parce que sa famille n’a pas pu lui rendre visite en prison ce jeudi comme prévu pour le fêter, d’entonner un joyeux anniversaire repris par toute l’assemblée. En clin d’œil, un gâteau symbolique en carton avait été déposé à la place vide de Marc Tarabella. "On a filmé tout ça et on va lui envoyer", dit Francis Hourant. Applaudissements nourris, larmes et accolades, l’émotion était palpable.

La famille proche de Marc Tarabella était présente: le fils, Valentin, la fille, Sophie, la sœur, Manuela et Christiane, sa maman de 81 ans, particulièrement émue. Tous se sont dits très touchés. "Merci à tous. On est unis et on reste forts mais si on n’avait pas tous ces soutiens, ce serait encore plus difficile que ça ne l’est déjà", a soufflé sa fille, Sophie, la voix tremblante tandis que la sœur de Marc Tarabella, Manuela, insistait elle aussi: "On lui rapporte tous ces éléments et ça lui fait énormément plaisir. Il a toujours autant le moral et garde son humour. Il téléphone trois fois par jour à sa maman et au moins une fois à nous tous. On essaye de le soutenir tant bien que mal même si on se heurte à des choses dures. On avait encore cet espoir aujourd’hui de pouvoir le serrer dans nos bras… Mais il y a eu cette grève pénitentiaire surprise. On est montés à Bruxelles pour rien."

Le moment collectif s’est terminé dans un bain d’accolades et de larmes tant l’émotion, ce jeudi soir, en prélu

de au conseil communal était très forte à Anthisnes.