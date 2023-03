Indemnités tram : le ministre Borsus favorable à une aide supplémentaire en 2023 !

Mais dans ce sombre débat, une éclaircie devrait toutefois leur redonner le sourire. Le ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, Willy Borsus, vient en effet de se prononcer favorablement pour la mise en place d’une aide supplémentaire “exceptionnelle”, qui serait octroyée aux commerçants impactés par ledit chantier.

Alors que d’aucuns dénoncent aujourd’hui l’absence de candidature de la Ville de Liège à l’appel régional “Objectif Proximité”, qui doit permettre aux commerçants d’obtenir des subsides en cas d’installation ou de réorientation de leur activité, c’est une autre aide que d’aucuns sollicitent à Liège, depuis plusieurs semaines déjà : celle qui serait octroyée, pour 2023, afin de dédommager les commerçants subissant l’impact du chantier. À l’instar du montant exceptionnel octroyé pour l’année 2022, qui s’élevait quand même à 11 millions d’euros, les autorités communales avaient en effet réitérer la demande à la Région wallonne. Mais pour l’heure toutefois, le budget wallon ne comprenait pas cet “ajustement”.

“Les commerçants continuent pourtant de subir ce chantier et l’échéance de celui-ci ne cesse d’être reportée de mois en mois”, déplore le député libéral Philippe Dodrimont, par ailleurs président du MR de l’arrondissement de Liège. “Nous savons en effet que la fin des travaux initialement programmée en août 2023 ne sera pas possible avant fin 2023 et, là encore, il y a peu de chance que le délai soit respecté et que la mise en service du tram soit effective avant 2024… Si les riverains, les usagers et les travailleurs du centre-ville sont en droit de se plaindre, ce sont néanmoins les commerçants qui en pâtissent le plus avec une baisse de fréquentation et un manque à gagner conséquent depuis le début des travaux”.

Ajustement budgétaire

Le député a donc décidé de solliciter le ministre wallon en lui posant la question en commission ce mardi,… Et Willy Borsus s’est finalement montré favorable à une aide supplémentaire : “je suis favorable à ce que nous puissions discuter et dégager à l’ajustement budgétaire régional une somme complémentaire au bénéfice des commerçants”, a-t-il indiqué. Le ministre précise en effet que le caractère tout à fait “exceptionnel” du chantier lui permet effectivement “de plaider pour que la réponse soit elle-même exceptionnelle et que l’on puisse décider ensemble de cet effort complémentaire à l’ajustement budgétaire”.

Dans le même temps, le Ministre de l’économie a également rappelé que la grande priorité était d’avancer et de clôturer le chantier du tram au plus vite pour revenir à une situation “normale”.

11 millions ?

Si aucun montant n’a pour le moment été cité, promesse est effectivement faite pour la prolongation des aides donc… mais Philippe Dodrimont ne doute pas que la somme qui sera dégagée sera sensiblement identique : “Car le préjudice subit par les commerçants ne diminue pas avec le temps, que du contraire”.