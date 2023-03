Les petits marchés locaux sont de retour en Hesbaye

Retour sur l’histoire de cette folle aventure. Il y a quatre ans, la Commune de Faimes se lance la première. Son marché débute seul puis se poursuit avec l’aide de l’ADL (l’Agence de développement local). "Il y a beaucoup de producteurs locaux à Faimes, explique le bourgmestre Étienne Cartuyvels, à l’origine de cette initiative sur Faimes. Ils ont rencontré des difficultés à cause du Covid. Du coup, je voyais ça comme une opportunité pour eux." En plus, le bourgmestre et son équipe, qui étaient alors à la manœuvre, ont toujours été intéressés par les produits locaux. L’année suivante, le succès de l’opération était tel que les bourgmestres de Geer, Berloz et de Donceel ont décidé de prendre part à l’événement. Dans le but d’attirer le public, la Commune de Faimes a invité un musicien et a proposé aux enfants des châteaux gonflables. Celle de Geer a opté pour un concours avec des paniers gourmands à la clé. Petite nouveauté pour les Geerois cette année: un musicien animera là aussi le marché.

Les quatre Communes organisatrices espèrent toutes avoir une météo plus clémente que les années précédentes. Certaines d’entre elles ont souffert des pluies incessantes, ce qui a provoqué une désertion du marché. D’abord du public puis des marchands ambulants eux-mêmes. Est-ce que cet événement a changé les mentalités des citoyens ? Florence Dabompré, responsable du marché de Geer, n’en est pas certaine mais, selon elle, "ce serait une bonne idée de soumettre un sondage au public à la sortie des marchés". L’agent communal pense tout de même que l’action apporte du positif car le public découvre de bonnes adresses et des produits qu’il ne connaîtrait pas autrement.

Les commerçants ambulants s’installeront le 7 avril, le 2 juin et le 4 août place Joseph Wauters à Celles ; le 21 avril, le 16 juin et le 18 août rue du centre, 22 à Hollogne-sur-Geer ; le 5 mai, le 7 juillet et le 1er septembre sur la place communale de Haneffe. Enfin, le 19 mai, le 21 juillet et le 15 septembre, les ambulants seront rue de la Drève à Berloz.