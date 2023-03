Cependant, un deuxième projet est prévu pour rallonger la ligne jusqu’à la place Licourt, à Herstal. Un projet qui ne semble pas enchanter tout le monde.

Délais du chantier

Si, pour les responsables du tram, la liaison Coronmeuse/place Licourt devrait être terminée pour juin 2026 et être utilisable en octobre de la même année... en réalité, rien n’est moins sûr. En effet, les mésaventures et le retard du tram de Liège inquiètent les Herstaliens, qui redoutent une situation similaire pour ce chantier et qui ont fait part de leurs inquiétudes lors de la réunion de jeudi.

À Liège, les travaux du tram ont subi de gros retards. ©Miysis

De son côté, la Ville s’est alors voulue rassurante : “Nous avons reçu des fonds européens pour financer ce nouveau trajet. Ils nous ont fixé des délais et nous sommes tenus de les respecter si nous ne voulons pas perdre les subsides”. “Nous avons tenu compte d’un rapport d’expérience de ce qui se passait à Liège pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l’extension d’Herstal”, affirme la cheffe du projet du tram, Anne Gavray.

Même si, “pour le moment, le tram tient les délais”, annonce Madame Gavray, les Herstaliens ne semblent pas optimistes pour la suite.

Un manque de stationnement ?

Les responsables du chantier du tram annoncent que 40 places de stationnement au total seront supprimées sur le tracé du tram. C’est une diminution de 11 %. Une nouvelle qui fait réagir les riverains puisque, selon eux, “c’est déjà la catastrophe pour se garer, aujourd’hui”.

Anne Gavray ne manque pas de signaler que trois parkings de délestage seront construits à Droixhe (800 places), à Jemeppe (450 places) et à Sclessin (650 places) tout en insistant sur le fait que “le tram n’est pas là pour régler les problèmes de parking à Herstal mais pour réduire la quantité de voitures dans le centre-ville”. Et à elle de rappeler que des bus vont venir renforcer le service et permettre aux habitants “de changer leurs habitudes et d’utiliser le tram dès qu’ils le souhaitent”.

Un problème d’impétrants

Un autre aspect inquiète les habitants : le chauffage urbain. Installé, en partie, en été 2022, le réseau risque d’être perturbé par le chantier du tram. En effet, des impétrants se trouveraient sous la plateforme du tram, ce qui n’est pas envisageable. Ainsi, le cahier des charges prévoit que ces impétrants soient retirés au commencement des travaux.

Les responsables du projet du tram indiquent néanmoins que ce petit imprévu est l’occasion de “profiter de cette intervention pour prolonger le réseau de chauffage urbain et élargir son envergure”.

Une extension en négociation

L’extension du tram de Liège jusqu’à la place Licourt est actée. Et les autorités vont encore plus loin, en envisageant d’étendre le trajet jusqu’à la rue commerçante Basse Campagne.

Christian Laverdeur, échevin des Travaux, annonce que “la Ville n’a pas reçu les financements nécessaires pour mener à bien ce projet”, avant de déclarer que “les autorités n’abandonnent pas l’idée pour autant”.

Des riverains mécontents

Les problèmes de stationnement, les mésaventures du tram de Liège, les potentielles nuisances sonores et visuelles du chantier, autant de raisons qui inquiètent et échauffent les esprits des Herstaliens qui, quand les experts et les autorités déclarent “vouloir faire plaisir aux habitants en amenant le tram à Herstal”, n’ont trouvé qu’une chose à faire : en rire.