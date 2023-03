Waremme : Il est soupçonné de viols, il a des problèmes érectiles

Le parquet a requis une peine de six ans de prison à l’encontre d’un homme né en 1969 de Waremme qui est soupçonné d’atteinte à l’intégrité sexuelle et viols sur deux fillettes, ses deux anciennes belles filles. Selon les plaintes, la première fillette aurait été victime de faits de mœurs en 2011 alors qu’elle était âgée de dix ans. Une seconde a expliqué que le prévenu avait abusé d’elle de 2014 à 2016 alors qu’elle était âgée de six ans au début des abus. “Depuis le début, je réitère le fait que je ne suis pas coupable”, a indiqué le prévenu. “J’ai toujours respecté les lois du pays et les ordres de mes supérieurs hiérarchiques. Je suis innocent.”