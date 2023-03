Tram : les véhicules définitivement bannis de la place du Marché

Mars à juillet

Dès le 15 mars prochain en effet, le chantier du tram entrera dans une nouvelle phase au niveau de la place du Marché ; concrètement, les travaux débuteront rue de Bex (le long de l’espace Tivoli) puis devant l’hôtel de ville, jusqu’au carrefour avec la rue des Mineurs et la rue du Pont, à l’entrée de la rue Féronstrée. Ces travaux devraient s’achever le 17 mars en fin de journée et rendront l’accès à ces rues interdit…

Cette phase du chantier s’étalera toutefois jusqu’en juillet prochain. En effet, comme on l’indique encore à la Cellule de communication du Tram, “il faudra attendre la réouverture du carrefour avec la rue du Pont [NDLR : le 17 en soirée], fermée pour des travaux d’impétrants, pour que la portion du chantier située entre Potiérue et Velbruck puisse débuter”. Nous parlons donc ici de la portion du chantier située en Féronstrée. ” Le tout, soit la zone couvrant la rue de Bex, la place du Marché et Féronstrée, devrait être terminé début juillet 2023”.

Les travaux du tram occupent une grande partie de la place du Marché à Liège. ©MICHEL TONNEAU

Piétonnisation

On le sait, l’objectif du tram à Liège est aussi de pacifier de nombreux quartiers. Ce n’est pas un hasard dès lors si le nouveau transport qui se veut structurant, s’accompagne de la réhabilitation de 50 hectares d’espaces publics, de Scelssin à Coronmeuse ; et ce n’est pas un hasard si de nombreux axes jouxtant le tracé vont intégrer le nouveau piétonnier… c’est le cas de la place du Marché.

À terme en effet, les véhicules ne pourront plus bifurquer depuis la place Saint-Lambert ou depuis la rue Léopold vers la rue de Bex, ladite place et la rue Féronstrée. Depuis quelques semaines, c’est d’ailleurs déjà le cas. En d’autres termes : la place ne sera donc plus jamais rouverte à la circulation automobile.

Seule exception : la traversée du “bout” de la place, depuis la rue des Mineurs vers la rue du Pont.