70 petits et grands cyclistes pour la troisième édition de la Kidical Mass de Liège

En Cité Ardente, le mouvement Kidical Mass est né lors de sa première édition du 25 septembre 22 “où nous étions quatre-vingt, suivie de sa deuxième édition le 11 décembre dans des conditions glaciales.”

Tous les trois mois, petits et grands cyclistes se réunissent pour réclamer “des rues sûres et une mobilité autonome pour les enfants pour qu’ils puissent notamment se déplacer à l’école en toute sécurité”.

Inculquer les pratiques

La kidical mass s’est réunie pour la troisième fois ce dimanche à 14 heures au départ de la place Xavier Neujean à Liège pour ensuite effectuer un tour de 6 km en centre-ville. Une nouvelle édition à laquelle ont répondu 70 petits et grands cyclistes.

”Nous faisons aussi des kidical mass car les enfants adorent ces événements, et ça leur permet de leur inculquer des pratiques de mobilité actives et durables. Se déplacer à pied ou à vélo les rend plus heureux”, commente le coordinateur. “Les mouvements créent le changement. Si nous voulons changer quelque chose, nous devons commencer par les enfants. Les enfants qui sont capables de se déplacer activement à vélo et à pied dès leur plus jeune âge le resteront à l’âge adulte”.

Le mouvement demande enfin des lieux verts adaptés aux enfants, “avec de nombreux espaces pour jouer et interagir avec toutes les générations”.