L’ORW ouvre les portes de ses ateliers décors et costumes au public ce 17 mars

Il faudra attendre juin 2002 pour que l’ORW décide de centraliser ses départements de production en un seul site, rue d’Othée à Ans. Sur une superficie de 8000 m², on retrouve les ateliers de : décors (menuiserie, ferronnerie, peinture, décoration et accessoires), costumes (couture, chaussure, décoration de costumes) et maquillage-perruquerie. Le site abrite également les bureaux d’études et de commandes.

Environ 30 personnes travaillent dans ces ateliers en collaboration avec les maîtres d’œuvre invités par la Direction, qu’il s’agisse de créateurs et créatrices de décors et costumes, la mise en scène…

Outre les ateliers de création, le site abrite un stock impressionnant de chaussures (de 10 000 à 25 000 paires), de costumes (de 10 000 à 15 000 costumes) et d’accessoires (au moins 16 000 pièces), et ce “dans tous les styles et toutes les époques”, commente l’ORW qui invite toutes et tous à découvrir cette véritable caverne aux trésors, gratuitement et sans réservation, le 17 mars, de 17h à 20h.

A noter que le bâtiment accueille également le stock de décors. En tout, 30 productions sont démontées et stockées dans d’immenses loges.

Balade et échange

Organisée annuellement, cette journée portes ouvertes devrait attirer entre 300 et 500 visiteurs.

”Il s’agit pour nous d’une mise en valeur des savoir-faire et des personnes qui travaillent dans l’ombre à la fabrication de nos spectacles”, explique l’ORW.

Cette saison, c’est en afterwork que l’ORW convie le public qui pourra se balader librement dans les ateliers, le stock costumes et le stock chaussures. Il pourra également rencontrer les artisans qui partageront leur expérience et anecdotes. Un plan sera fourni pour se repérer plus facilement. Des membres du service éducatif de l’Opéra sont également présents pour répondre aux questions. Un drink permettra d’échanger dans une ambiance conviviale.

Toutes les infos sur www.operaliege.be ou au 04 221 47 22 et par mail à info@operaliege.be