Un subside de 900 000 euros pour la rénovation des caillebotis des Fagnes

”La valorisation et l’aménagement de nos sites naturels et patrimoniaux est une priorité pour le développement du tourisme wallon. Les caillebotis des Fagnes sont avant tout un dispositif de protection de la Nature mais ils sont devenus également très attractifs pour les touristes. Ils attirent de nombreux promeneurs et randonneurs. La rénovation des caillebotis permettra de concilier le maintien de la sauvegarde de la Nature, l’accès aux touristes à des espaces naturels de qualité et le charme touristique des lieux”, commente la ministre du Tourisme, Valérie De Bue.

”Les caillebotis des Fagnes sont un emblème de la région bien connu des amoureux de la nature, qui a le double avantage de préserver la biodiversité locale tout en soutenant un tourisme durable. Une rénovation bienvenue qui vient booster notre patrimoine naturel et offrir des moyens supplémentaires pour sensibiliser les publics aux nombreux avantages de la nature”, ajoute la ministre de la Nature, Céline Tellier.

Les travaux devraient probablement démarrer en 2024.

Ces subsides wallons viennent s’ajouter aux 400 000 euros déjà octroyés par la Province de Liège et dont les travaux sont déjà programmés pour cet été. Il s’agit de deux tronçons derrière la tour de Botrange et d’un tronçon à Sourdbrodt.