Arbres remarquables abattus à Liège : le Collège impose la replantation de 16 arbres

Immédiatement, une mise en demeure était envoyée au porteur de projet et, aujourd’hui, le Collège communal vient de rendre un avis favorable pour imposer “la replantation de 16 arbres dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme relatif à la régularisation de l’abattage de 5 arbres sans autorisation sur le domaine du Blanc Gravier”…

Comme on l’indique en effet aux cabinets de Christine Defraigne et Gilles Foret, respectivement en charge de l’Urbanisme et de la Transition écologique, “les demandeurs avaient été obligés de déposer une demande de permis afin de régulariser la situation”. Du côté de la Ville, on dit se réjouir “du lancement de la mise en œuvre des mesures réparatrices”… Et on salue au passage “le dialogue constructif et la bonne volonté des différents partenaires qui ont pu mener à cette solution”.

Arbres plantés au Blanc Gravier. ©D.R.

3.956 arbres plantés

C’est le 17 novembre 2021 que Liège lançait (officiellement) son plan Canopée… ambitieux donc puisque l’objectif affiché à l’époque était bien de planter sur le territoire de la ville 24.000 nouveaux arbres, tout en réduisant au maximum l’abattage inutile du couvert forestier existant ; le territoire de Liège comptait alors 22.000 arbres publics et 200 hectares de bois.

Aujourd’hui, 16 mois après le lancement du plan, ce dernier est bien en “marche” puisqu’on aurait déjà atteint 16 % de l’objectif du plan avec 2.524 arbres plantés au niveau public et 1.432 au niveau privé. Des chiffres qui tiennent compte des plantations depuis 2020. En outre, Liège peut se targuer cette année d’avoir eu un excellent taux de reprise dans l’espace public, “avec 96 % grâce à un arrosage important”.

Dès le départ, l’échevin avait promis que la Ville ne ménagerait pas ses efforts, car le chantier devait être à la hauteur des enjeux... colossaux. Selon les études évoquées à l’époque par l’échevin et les services de la Ville, le climat de Liège serait identique, en 2100, à celui qu’on trouve aujourd’hui à Porto, une comparaison qui donne un coup de chaud. “Et en ville, les conséquences y seront plus importantes vu la création des îlots de chaleur”, précisait Gilles Foret, ” causés notamment par l’aspect minéral trop important”. La différence de température entre une zone verte (bois du Sart-Tilman) et le centre-ville peut être de 5 °…”Et là où aujourd’hui on dénombre 5 à 6 jours de vague de chaleur sur une année, on pourrait atteindre 27 jours en 2100 selon les prévisions”, indiquaient encore Thomas Halford et Mélanie Haid, ingénieur forestier et bio ingénieur à la Ville de Liège.

Planter des arbres… la solution ? En partie oui car “l’arbre est réellement un climatiseur naturel, il pompe la chaleur et dès lors refroidit l’air. Il capte également le CO 2, il filtre l’air, capte l’excès d’eau… et contribue au bien-être”. Non sans être “un réel support de la biodiversité”.