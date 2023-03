Liège : il frappe un ambulancier !

Une nouvelle démonstration de cette triste réalité a été donnée, ce dimanche à la gare de Liège-Guillemins. En effet, Réda un homme âgé de 28 ans et situation de séjour illégal a fait un malaise alors qu’il se trouvait dans un train. L’homme a été sorti du convoi et les services de secours ont été appelés.

En possession de médicaments

Mais si dans un premier temps, Reda n’a pas fait de difficultés, il s’est énervé lorsque, une fois dans l’ambulance, un des secouristes a voulu prendre ses paramètres. Il s’est alors débattu et n’a pas hésité à frapper l’ambulancier à coups de pied et de poing. Heureusement, le policier qui avait pris en charge le passager pour l’emmener jusqu’à l’ambulance est intervenu pour maîtriser le violent.

Ramené au poste et interrogé, Reda a affirmé ne plus se souvenir de grand-chose. S’il se rappelle s’être retrouvé dans l’ambulance, il ne se souvient pas d’avoir frappé le secouriste. Ce dernier a été vu par un médecin et a refusé que celui-ci le mette en incapacité de travail.

Ajoutons que lors de la fouille d’usage, les forces de l’ordre ont retrouvé des comprimés de Rivotril et de Lyrica, des médicaments de plus en plus utilisés par les toxicomanes.

Reda a été privé de liberté et déféré, lundi matin, au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.