”À défaut de subventions de l’AVIQ et pour des raisons budgétaires, nous sommes dans l’obligation et au regret d’arrêter notre service AVJ (aide à la vie journalière) mobile pour les personnes en situation de handicap que nous aidions à leur domicile”, peut-on lire sur les réseaux sociaux de l’ASBL. Une nouvelle qui n’a pas manqué d’alerter les bénéficiaires de ce service mais, surtout, les employés menacés.

Un coup de téléphone et un message sur Facebook, une façon peu conventionnelle de prévenir de la suspension d’un contrat de travail. Et ce n’est pas peu dire. En effet, “avec cette façon de faire, le Conseil d’Administration de l’ASBL a rompu la convention collective sectorielle qui oblige, en cas de changement de ce type, d’informer la délégation syndicale”, s’indigne Julien Dohet, secrétaire politique du SETCA.

De plus, sur 33 employés à l’ASBL, 14 ont été avertis de la fin de leur contrat. Ce qui, d’un point de vue légal, représente un licenciement collectif. “Une délégation syndicale extraordinaire aurait dû être convoquée”, précise Fabrice Jardon, secrétaire permanent CGSLB. Deux manquements directement reprochés au coordinateur et au président de l’ASBL qui, face à la mobilisation des employés et des bénéficiaires, ont quelque peu “changé d’avis”.

Changement de plan

La mobilisation des syndicats, des employés et des bénéficiaires de l’ASBL, lundi matin, ont forcé le CA à faire marche arrière. En effet, le Président de “Revivre chez soi” enverra, d’ici peu, un courrier officiel signé de son nom pour avertir les 14 personnes originellement licenciées que, finalement, leur contrat continue. Les bénéficiaires recevront également un courrier annonçant que le service AVJ continuera bien.

Une excellente nouvelle pour les concernés qui, “depuis jeudi, vivent dans une grande inquiétude”, regrette Julien Dohet.

Une réunion entre les syndicats et les membres du CA aura lieu jeudi pour faire le point sur cette situation jugée “inadmissible” par la SETCA. “Le dialogue social a toujours été compliqué avec le CA de l’ASBL. Mais, là, ils l’ont complètement nié”, ajoute le secrétaire.

Cette réunion devrait permettre “d’y voir plus clair, de comprendre les potentiels problèmes de gestion et de financement, s’il y en a, et de trouver, si besoin, des solutions moins radicales que celles annoncées”, indique la CGSLB. “Nous sommes prêts à entendre qu’il y a des problèmes de financement mais le CA n’a jamais fait preuve de transparence avec nous, malgré les demandes répétées”, continue-t-il.

”On n’est pas dans une chasse aux sorcières… mais on ne peut pas accepter qu’un employeur menace de licencier plus d’un tiers de ces employés pour faire pression sur un organe subsidiant tel que l’AVIQ”, conclut Julien Dohet.