Liège : François Fornieri et Di Giovanni renvoyés devant le tribunal

La chambre du conseil de Liège a décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel François Fornieri et Samuel Di Giovanni pour avoir, à des degrés divers, participé à des délits d’initiés dans le cadre d’achats d’actions Mithra. La chambre du conseil a homologué des transactions pour l’épouse de ce dernier et un banquier et a ordonné un non-lieu pour Lucien D’Onofrio.